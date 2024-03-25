Cinsel saldırı şüphelisi 270 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle bulundu!

Kayseri’de polis ekipleri cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şahsı 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.i