Altınok'tan Mansur Yavaş'ın 'takas' teklifine yanıt

Mal beyanından sonra gündemden düşmeyen AK Parti'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki 'mülk' tartışması sürüyor. Yavaş'ın 'takas' teklifine yanıt veren Altınok, "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii." dedi.

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (AB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un, ABB Başkanı ve yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş'a "Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli." ifadesi üzerine başlayan 'mülk' tartışması sürüyor.

Londra'daki evin kızına ait olduğunu ve taksitle aldığını belirten Mansur Yavaş, Altınok'a 'takas' teklifinde bulunarak, "Kızımın mortgage ile taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim ‘Mansur Yavaş’ın Londra’da evi var, o evin parası benim bütün mallarımı öder’ diyor. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım." ifadelerini kullandı.

Mal beyanından sonra gündemden düşmeyen Altınok'un mal varlığının hemen hemen hepsinin anne ve babasından miras kalması dikkat çekmişti. Altınok, Yavaş'ın takas teklifine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."