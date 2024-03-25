Meral Akşener bir dönemin efsane sözünü hatırlattı: Demek ki olmuyormuş

Yerel seçimlere 'özü başına' girme kararı alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir dönemin efsanesi olan "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözü hakkında konuştu. Akşener, "Demek ki alamıyormuşuz, benim anladığım bu oldu" dedi.

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Artvin'e giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Artvin Belediyesi'ni ziyareti sonrası belediyenin düzenlediği iftar programına iştirak etti.

İftara katılan partililere seslenen Akşener, "Sizin dertlerinizin konuşulmadığı seçimler yaşandı. Biz bunu ortadan kaldırmak amaçlı ittifak teklif ettik. Oturduk masaya, ben arkadaşlarıma dedim ki 'İYİ Parti kazanacak ama Türkiye kaybedecekse, İYİ Parti'nin kaybetmesini kabul edin. Birinci önceliğimiz Türkiye ve Türk milleti.' Bunun üzerine biz seçimi bitirdik." dedi.

2023 genel seçimleri hakkında da konuşan Akşener, "Ben 21 Eylül'de 5 arkadaşımla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Ben kendisine dedim ki, 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından birini aday edecekseniz biz varız. Şayet ikisini de aday etmeyecekseniz, her iki arkadaşımızı da uyarın. Çünkü seçmeni taraftar haline, futbol kulübü haline getiriyorlar' dedim. Vallahi beni kimse duymadı" diyerek Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı anllattı.

İstanbul'u alan Türkiye'yi alıyormuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık kullandığı 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' sözüne atıfta bulunan İYİ Parti lideri, "Neyse kabahatler benim olsun önemli değil fakat asıl mesele şu; biz İstanbul'u alarak Türkiye'yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş, benim anladığım bu oldu" dedi.