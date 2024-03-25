BIST 9.261
DOLAR 32,15
EURO 34,82
ALTIN 2.238,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sosyal medyada uygunsuz yayın yapmıştı! Gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada uygunsuz yayın yapmıştı! Gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara istismarda bulunduğu ve müstehcen paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Fuat Akbulut" isimli sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan M.A'nın yaşı küçük çocukları istismar ettiği, müstehcen sohbetler ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde bulunan dijital malzemelere ise el konuldu.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle...

Emniyetteki işlemleri süren zanlının, uzman çavuşken 2010 yılında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle emekliye sevk edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Nicolas Pepe, beklentileri karşılayamadı
Trabzonspor'da Nicolas Pepe, beklentileri karşılayamadı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
A Milli Futbol Takımı, yarın Avusturya'ya konuk olacak
A Milli Futbol Takımı, yarın Avusturya'ya konuk olacak
Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı Fatih Erbakan tepkide ayarı kaçırdı: Birileri mal bulmuş mağribi gibi
Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı Fatih Erbakan tepkide ayarı kaçırdı: Birileri mal bulmuş mağribi gibi
İstanbul'da metrobüs arızası nedeniyle yine yoğunluk yaşandı
İstanbul'da metrobüs arızası nedeniyle yine yoğunluk yaşandı
Kayserispor Başkanı'nın cipiyle çarptığı Suriyeli bisikletli öldü
Kayserispor Başkanı'nın cipiyle çarptığı Suriyeli bisikletli öldü
Meral Akşener bir dönemin efsane sözünü hatırlattı: Demek ki olmuyormuş
Meral Akşener bir dönemin efsane sözünü hatırlattı: Demek ki olmuyormuş
Altınok'tan Mansur Yavaş'ın 'takas' teklifine yanıt
Altınok'tan Mansur Yavaş'ın 'takas' teklifine yanıt
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Tam gaz yükseliş...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Tam gaz yükseliş...
İstanbul'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı
İstanbul'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Cinsel saldırı şüphelisi 270 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle bulundu!
Cinsel saldırı şüphelisi 270 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle bulundu!
Yargıtay'da başkanlık seçimi günü!
Yargıtay'da başkanlık seçimi günü!