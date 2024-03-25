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Fenerbahçe süper ligden çekiliyor iddiası ünlü spor sunucusu duyurdu

Fenerbahçe süper ligden çekiliyor iddiası ünlü spor sunucusu duyurdu

Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar sonrası ligden çekilme kararı almak için hamle yapan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Spor yorumcusu Ertem Şener, sarı-lacivertlilerin kendisine yurt dışından lig aradığını iddia etti. 

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı mücadeleyi 3-2 kazanmasının ardından sahada çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

Maçtan sonra yaşanan olaylar, futbol gündemine otururken ünlü spor yorumcusu ve sunucu Ertem Şener'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Şener, Fenerbahçe yönetiminin, Süper Lig'deki son gelişmelerin ardından başka bir ligde mücadele etme olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.

Hangi liglere gidecek?

Ünlü sunucu, "Fenerbahçe yönetimi şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyorlar. Belçika olabilir, Hollanda olabilir, İspanya olabilir, Fransa olabilir, İtalya olabilir ama bu Premier Lig değil" diye konuştu. 

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle böyle bir tasarrufa gitme kararı aldığı iddia eden Şener sözlerini şöyle tamamladı: 

"Fenerbahçe yönetimi şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyorlar. Belçika olabilir, Hollanda olabilir, İspanya olabilir,Fransa olabilir, İtalya olabilir ama bu Premier Lig değil. Fenerbahçe kendisi içim başka bir lig bakıyor."

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