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Kan donduran ilan! İnternette 100 bin liraya ''satılık bebek''

Kan donduran ilan! İnternette 100 bin liraya ''satılık bebek''

Kendilerini ebeveyn olarak tanıtan bazı kişiler, evlatlarını internet sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Kimi daha doğmamış çocuğunu satıyor, kimiyse 40 günlük bebeğini. Bir sözde ebeveyn 40 günlük bebeği için 100 bin lira isterken, 9 aylık hamile olduğunu söyleyen bir kadın ise, henüz doğmamış çocuk için 170 bin lira talep etti.

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İnternet üzerinden ilan veren kişiler bebek satıyor. Kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeğine fiyat biçiyor. Bir sözde ebeveyn ''Bende kız bebek var 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider.'' dedi.

Star Haber ekibi o kişiye ulaştı. Sözde ebeveyn bebeğin fotoğraflarını paylaşıp şartları sundu.

''100 bin lira istiyorum."

Samsun'da yaşadığını belirten bu kişi ''100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum.'' diye konuştu.

Söz konusu sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir annenin ise, 9 aylık hamile olduğunu belirterek verdiği ilanın altına da numarasını koyduğu görülüyor.

Star Haber Muhabiri Rojbin Hayrullahoğlu, o kadınla irtibata geçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı anne, Türkiye'de oturma izni olmadığını ve bebeği verdikten sonra memleketine döneceğini belirtti.

''Ne kadara anlaştınız?'' sorusuna ''170 bin liraya.'' yanıtını veren kadın, ''Her şey halledildi. Sadece doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi yapacak.'' ifadelerini kullandı.

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