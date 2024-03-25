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Elektrikli battaniye yangın çırardı, 2 çocuk annesi yaralandı

Elektrikli battaniye yangın çırardı, 2 çocuk annesi yaralandı

Bursa'da 3 katlı bir binanın 2.katında çıkan yangın daireyi küle çevirdi. Alevlere müdahale etmek isteyen 2 çocuk annesi yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edildi.

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Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Reklam Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. 2 çocuğunu apartmandan çıkardıktan sonra alevlere müdahale etmek isteyen Meral Akyüz (40) yaralanınca komşuları tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürürken daire adeta küle döndü. Yaralanan anne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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