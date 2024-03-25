Denizli'de yangında zarar gören ormanlık alana 745 bin fidan dikildi

Denizli'nin Çardak ilçesinde, 4 yıl önce orman yangınında zarar gören alana 745 bin fidan dikildi.

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Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, ağaçlandırılan bölgede incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Üçgül, geçmiş yıllarda orman yangını meydana gelen yerlerin tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyledi.

Üçgül, Hayriye Mahallesi Çukurca Deresi mevkisinde 3 Eylül 2020'de çıkan orman yangınına ihbardan 10 dakika sonra ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplam 288,2 hektarlık orman alanı yangından zarar görmüştü. Yangın sonrası hızlıca hasar tespit çalışmalarına başlanılmış, yanan ağaçlar kesilerek, saha tamamen temizlenmiştir. Saha en iyi şekilde planlanarak büyük kısmında toprak işlemesi yapılmıştır. Arazinin çok sarp, kayalık, makineli çalışmaya müsait olmayan yerlerinde insan gücü ile toprak işlenerek tohum ekimi yöntemiyle fidan yetiştirilmiştir."

Araziyi bir karış toprak dahi boş bırakmayacak şekilde ağaçlandırdıklarını aktaran Üçgül, alana karaçam başta olmak üzere toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması, dut, alıç gibi türler dikildiğini söyledi.

Üçgül, sahaya 745 bin fidan dikildiğini ifade ederek, arazi şartlarına bakılmaksızın hiçbir alanın kaderine terk edilmediğini, edilmeyeceğini sözlerine ekledi.