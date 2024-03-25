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MSB'den ATAK paylaşımı! Türk pilotları taarruza böyle hazırlanıyor

MSB'den ATAK paylaşımı! Türk pilotları taarruza böyle hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ATAK helikopteri kullanan pilotların göreve çıkma sürecini ve hedefleri imha görüntülerini yayınladı.

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Türkiye'nin özgün geliştirdiği ve Afrika ordularının gözdesi haline gelen ATAK helikopteri teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK pilotlarının taarruz hazırlık süreçleri ve hedefleri imha görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ATAK pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve radar kameralarından ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." ifadesine yer verildi.

msb
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