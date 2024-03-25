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81 il valiliğine 'seçim' genelgesi

81 il valiliğine 'seçim' genelgesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin güvenlik toplantısında konuştu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seçim güvenliği toplantısında yaptığı açıklamada 81 il valiliğine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdiklerini belirtti. Öte yandan Yerlikaya, seçim günü için emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten oluşan 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi.

81 il valiliğine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderildiğini belirten Yerlikaya, seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kurulduğunu söyledi.

İllerde merkezler oluşturulduğunu anlatan Bakan Yerlikaya, her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 31 Mart seçimleri için 594 bin emniyet personelinin görevlendirildiğini anlattı. Yerlikaya, “31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle; hukuk devleti sınırları içerisinde her türlü tedbiri alıyoruz.

31 Mart Mahali Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi."

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