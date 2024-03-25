Yerel seçim öncesi dikkat çeken iddia! CHP'li aday DEM Parti lehine çekilecek?

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Adana'da aday gösterdiği Zeydan Karalar'la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Karalar'ın DEM Parti lehine adaylık çekileceği öne sürüldü.

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Milyonlarca kişinin sandık başına gideceği yerel seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldı. Seçim takvimi işlemeye devam ederken ortaya atılan iddialar da manşetlerdeki yerini aldı. İYİ Parti ile ittifak temaslarından sonuç alamayan CHP, DEM Parti'nin kapısı çalmış ancak buradan da bir sonuç alamamıştı.

Günler geçtikçe tam olarak ittifak temaslarının sona ermediğini gösteren temaslar ve açıklamalar gelmişti... Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet kanadından birçok kişi CHP'nin DEM Parti ile kapalı kapılar ardında ittifak temasları yaptığını dile getirmişti.

Zeydan Karalar

CHP ile DEM Parti arasında yine bir ittifak olacağına dair yeni iddialar ortaya atıldı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP'nin Adana'da aday gösterdiği Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini öne sürdü.

Kaybettiklerini biliyorlar

Önümüzdeki günlerde Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Çukurova ve Büyükşehir’de CHP'nin adaylarının DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini öne süren Bozan, "Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar" dedi.