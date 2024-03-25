Eşi kayıp başvurusu yapmıştı! Sümeyra öğretmen korkunç halde bulundu

Samsun'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı bir çocuk annesi öğretmen bir sitenin arka bahçesinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan bir çocuk annesi Sümeyra Güven (38), dün arkadaşına gitmek için evinden ayrıldı. Sümeyra Güven'den haber alamayan eşi Hüseyin Güven polis merkezine giderek eşinin kaybolduğuna dair müracaatta bulundu.

Bugün sabah saatlerinde Işıtan Sitesi'nin arka bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz halde yattığını fark eden site sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yerde yatan kadının, eşinin kayıp başvurusu yaptığı öğretmen Sümeyra Güven olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kendini atarak hayatına son verdiği ortaya çıktı

Polisin yaptığı araştırma sonucu Sümeyra Güven'in Işıtan Sitesi'nin 6. katının apartman merdiveni penceresinden kendini atarak hayatına son verdiği ortaya çıktı. Güven'in cansız bedeni polisin ve savcının olay yerindeki inlemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.