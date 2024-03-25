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Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi

Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi

Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilen arada kamp yapacağı Antalya'ya geldi.

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İstanbul'dan milli arayı geçireceği kente uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kamp yapacağı Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki otele otobüsle hareket etti.

Antalya kampı 28 Mart Perşembe günü sona erecek Galatasaray, ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde devam edecek.

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