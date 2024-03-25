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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan'da düzenlenecek.

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Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Tour of Türkiye'nin, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacağı ve Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ile İzmir'den sonra 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacağı belirtildi.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan, dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan TUR 2024'ün 8 etapta yapılacağı kaydedildi.

Etaplar

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şöyle:

1. Etap: Antalya-Antalya (21 Nisan)

2. Etap: Kemer-Kaş (22 Nisan)

3. Etap: Fethiye-Marmaris (23 Nisan)

4. Etap: Marmaris-Bodrum (24 Nisan)

5. Etap: Bodrum-Kuşadası (25 Nisan)

6. Etap: Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan)

7. Etap: İzmir-İzmir (27 Nisan)

8. Etap: İstanbul-İstanbul (28 Nisan)

Takımlar

Ülke ve kategorilerine göre TUR 2024'e katılacak takımlar şöyle:

Takım                                                        Kategorisi               Ülke
Bora-Hansgrohe                                     Dünya turu             Almanya
DSM-Firmenich                                       Dünya turu             Hollanda
Alpecin-Deceuninck                               Dünya turu             Belçika
Astana                                                      Dünya turu             Kazakistan
Q36.5 Pro Cycling Team                           Pro takım                İsviçre
Caja Rural-Seguros RGA                          Pro takım                İspanya
Polti Kometa                                            Pro takım                İtalya
VF Group-Bardiani CSF-Faizane             Pro takım                İtalya
Bingoal WB                                               Pro takım               Belçika
Corratec Vini Fantini                                Pro takım                İtalya
TDT-Unibet                                               Pro takım                Hollanda
Novo Nordisk                                           Pro takım                ABD
Terengganu Polygon                                Kıta takımı              Malezya
China Glory-Mentech                              Kıta takımı              Çin
Tarteletto-Isorex                                     Kıta takımı              Belçika
Bike AID                                                    Kıta takımı              Almanya
Beykoz Belediyespor                              Kıta takımı              Türkiye
Rembe Pro Cycling Team Sauerland     Kıta takımı              Almanya
Sakarya BB Pro Team                             Kıta takımı              Türkiye
Kinan Racing Team                                 Kıta takımı              Japonya
Adria Mobil                                             Kıta takımı              Slovenya
Mazowsze Serce Polski                          Kıta takımı              Polonya
Spor Toto Cycling Team                         Kıta takımı              Türkiye
Konya Büyükşehir Belediyespor           Kıta takımı             Türkiye

​​​​​​​TUR 2024 TV yayınları

Federasyon açıklamasında "Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşıyor. TUR, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacağı vurgulanarak, "Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak." denildi.

Dev organizasyon kurumsal destekçilerinden büyük güç alacak

Organizasyona kurumların da destek vereceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olarak dev organizasyona güç verecek. Parkurun geçtiği illerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, emniyet birimleri, jandarma birimleri, karayolları, il kültür ve sağlık birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile dev organizasyona destek ve güç katacak."

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