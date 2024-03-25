BIST 9.238
DOLAR 32,15
EURO 34,85
ALTIN 2.248,67
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel'den Rusya'ya taziye mesajı

Özgür Özel'den Rusya'ya taziye mesajı

CHP lideri Özgür Özel, Moskova'daki konser salonunda meydana gelen kanlı terör saldırına ilişkin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'a taziye mesajı yolladı. Özel, mesajında, "Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya Halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’a taziye mesajı gönderdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, 22 Mart'ta Crocus Konser Salonu'nda meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Erkhov'a gönderdiği taziye mesajında, Rusya'nın yaşadığı üzüntüyü yürekten paylaştıklarını belirtti.

Menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa, sabır ve kuvvet dileyen Özel, şunları kaydetti:

Bu tür saldırılara çokça muhatap kalan bölgemizde barış ve istikrarın ancak uzlaşı, dayanışma ve işbirliği yoluyla sağlanabileceği inancındayız. Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurdun doğu kesimleri için kar ve sağanak uyarısı!
Yurdun doğu kesimleri için kar ve sağanak uyarısı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı, bu akşam uyandırılacak
Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı, bu akşam uyandırılacak
Kremlin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Kremlin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Otomobil ile kamyon çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti!
Otomobil ile kamyon çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti!
Hamileler ve emziren anneler oruç konusunda bilinçli hareket etmeli!
Hamileler ve emziren anneler oruç konusunda bilinçli hareket etmeli!
Bursa'da yangın! Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı!
Bursa'da yangın! Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı!
'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
Yerel seçim öncesi dikkat çeken iddia! CHP'li aday DEM Parti lehine çekilecek?
Yerel seçim öncesi dikkat çeken iddia! CHP'li aday DEM Parti lehine çekilecek?
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak
Tunç Soyer'den sitemli açıklama! Neden seçim çalışmalarına katılmıyor?
Tunç Soyer'den sitemli açıklama! Neden seçim çalışmalarına katılmıyor?
Eşi kayıp başvurusu yapmıştı! Sümeyra öğretmen korkunç halde bulundu
Eşi kayıp başvurusu yapmıştı! Sümeyra öğretmen korkunç halde bulundu