Özgür Özel'den Rusya'ya taziye mesajı

CHP lideri Özgür Özel, Moskova'daki konser salonunda meydana gelen kanlı terör saldırına ilişkin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'a taziye mesajı yolladı. Özel, mesajında, "Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya Halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’a taziye mesajı gönderdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, 22 Mart'ta Crocus Konser Salonu'nda meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Erkhov'a gönderdiği taziye mesajında, Rusya'nın yaşadığı üzüntüyü yürekten paylaştıklarını belirtti.

Menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa, sabır ve kuvvet dileyen Özel, şunları kaydetti:

Bu tür saldırılara çokça muhatap kalan bölgemizde barış ve istikrarın ancak uzlaşı, dayanışma ve işbirliği yoluyla sağlanabileceği inancındayız. Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum.