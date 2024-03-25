ROK'un DEM Parti, Demirtaş, Öcalan senaryosuna Cem Küçük'ten yanıt

Gazeteci Cem Küçük, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İstanbul'da DEM Parti'nin ulaşacağı oy oranı üzerinden Rasim Ozan Kütahyalı'nın ortaya attığı senaryoya yanıt verdi. Küçük, "İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir. " dedi

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Yazar Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti'nin İstanbul'da yüzde 9 oy oranına ulaşması halinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a tecritin kalkacağını, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalacağını ve DEM'in kazanması olası belediyelere kayyum atanmayacağını öne sürmüştü.

Cem Küçük, bu iddiaya ilişkin Türkiye gazetesindeki bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde, iddianın bütünüyle gerçek dışı olduğunu belirterek şöyle yazdı:

"DEM seçmeni kime oy verirse versin, seçimden sonra olacaklar şunlar. Diyelim ki İstanbul’da yüzde 8 aldılar ve Murat Kurum kazandı. Ya da DEM yüzde 4 veya 8 aldı ama Ekrem İmamoğlu kazandı. Sonuçta seçim sonrası devlet PKK’yı bitirmek için geniş çaplı operasyona başlayacak."

DEM belirleyici olsa geçen sene olurdu

Demirtaş’ı kimse içeriden çıkartamayacağını, Öcalan'ın üzerindeki tecritin de kimsenin kaldıramayacağını vurgulayarak Küçük, yorumunu şöyle tamamladı:

"DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir.

Bu seçim de önemli ama esas önemli olan geçen seneki seçimlerdi. 2028’e kadar ülkeyi Erdoğan yönetecek. 2019’da muhalefet İstanbul ve Ankara’yı aldı ama 2023 seçimlerinde hüsran yaşadılar. DEM belirleyici olsa geçen sene olurdu. DEM’li siyasiler ve Kandil kendilerine siyasette belirleyici süsü veriyorlar ama değiller. Gerçek bu."