Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon tek haneye düşecek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çorum mitinginde konuştu. "Enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, yılın ikinci yarısına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Çorum'daydı. "Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye'nin en önemli seçimlerinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakına sahip çıktı. Siz nasıl bize sahip çıktıysanız, inşallah biz de size hizmet ederek teşekkür edeceğiz.

Çorum'un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik. Çorum'u bölgesinin en gözde şehrine dönüştürdük. Sizler çalıştınız, didindiniz, mücadele ettiniz. Biz de sizi her alanda destekledik. İşinizi kolaylaştırdık. İnşallah 31 Mart'ta birlikteliğimizi perçinleyeceğiz. 31 Mart'ta Çorum'un yine destan yazacağından şüphe duymuyorum.

Bir dönem bizim yanımızda durup da beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.

Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta provokasyonlar denediler. Alevi-sünni diyerek, nifak sormaya çalıştılar. Maalesef bunların bir kısmında başarılı da oldular.

"Tüm bu saldırıları püskürttük"

Suriye'de terör koridoru kurarak bizi kuşatmaya çalıştılar. Ardından DEAŞ'ı çıkardılar, üzerimize saldırttılar. Suriye'ye operasyonlarımızla bütün planlarını bozduk, tüm bu saldırıları püskürttük. Teröristlerin inlerini başlarına geçirdik, bütün dünyayı başlarına yıkıyoruz.

Bizim sadece son 10 yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasa, değil bizim gibi istikrarını ve barışını sürdürmeyi, yerle yeksan olurdu.

"Emeklilerin sıkıntılarını gidermek amacıyla adımlar attık"

Emeklilerin sıkıntılarını gidermek amacıyla adımlar attık. Depremin getirdiği ilave yüke rağmen bunları yaptık.

"Enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğiz"

Enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda adımlarımızı atıyoruz. Fırsatçılarla ilgili denetimler sürüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğiz. Daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara nasıl indirdiysek, bunu yine başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimiz bize güvensin. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim sırtımızda var.

"Dolar, euro balyalarını kule yapıyorlar"

Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve gittiğini açıklayamadıkları dolar, euro balyalarını kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görülür bir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayrimeşru işler yapan kartel mi, ne oldukları belli değil.

Çorum'a son 21 yılda 96 buçuk milyar lira yatırım yaptık. Hızlı tren projemizde en kritik aşama geçildi. Çorum, Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya hızlı tren hattıyla bağlanacak. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplamda 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği sağladık."