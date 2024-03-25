Şarkıcı Selim Gülgören'in Ramazan sözleri gündem oldu!

Şarkıcı Selim Gülgören, Kadıköy'de gençlerin Ramazan ayında elinde alkol şişesiyle gezmesine çok sert gösterdi.

Abone ol

Şarkıcı Selim Gülgören'in Ramazan ayıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ramazan ayında elinde şişeyle gezenlere tepki gösteren şarkıcı, ''Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu 'Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayları önemli. Onların gözüne soka soka içki içmeyin. '' ifadelerini kullandı.

"SİZİ BÜYÜKLERİNİZ DE Mİ UYARMIYOR?"

Instagram hesabından yayınladığı videoyla sitem eden şarkıcı"İstanbul Kadıköy'de herkesin elinde içki şişeleri var sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğup büyüdüm. Hayatım boyunca 19-20'li yaşlarımda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elinde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda şarkıcılık yapıyorum. Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu 'Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayları önemli. Onların gözüne soka soka içki içmeyin, gidin mekanda için' diye. Yapmayın Allah aşkına ya. Burayı iyice Amerika'ya çevirmeye çalışıyorsunuz ama olmaz" şeklinde konuştu.