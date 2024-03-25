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Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu, en fazla işlem yapan kurumlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu, en fazla işlem yapan kurumlar...

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 432 bin liraya indi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 400 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 432 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 996 milyon 540 bin 516,56 lira, işlem miktarı ise 1.650,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 166 milyon 740 bin 93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

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