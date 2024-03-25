Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır. Devletimiz anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın yegane yuvasıdır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Çocuklarımıza hemen sahip çıktık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır. Devletimiz anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın yegane yuvasıdır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Çocuklarımıza hemen sahip çıktık. Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline son verdik. 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. Ülke genelinde 1185 çocuk evinde 14 binin üzerinde çocuğumuz kalıyor. Ülkemiz nüfusunun 23 milyonunu oluşturan çocuklarımız devlet ve yöneticileri olarak bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı düşmüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunları da aşacağız.

"Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz"

Türkiye Cumhuriyeti müşfik şefkatli sosyal devlet özelliği çok güçlü bir ülkedir. Koruma altındaki çocuklarımızında geleceklerine heyecanla umutla bakmalarını önemsiyoruz. Sizler hayata sıkı sarılır çalışırsanız hiçbir engel önünde duramaz. Koruma altındaki çocukların toplumumuzun şefkat kanatları altına alınarak korunması şart. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. İftar soframıza neşe kattığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum.