Netanyahu rest çekmişti! İsrail'den ABD kararı: İptal edildi

İsrail, ABD'nin, BMGK'da Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi'nde 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen tasarıya tepki verildi.

ABD'nin sadece birkaç gün önce ateşkesi Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasıyla ilişkilendirdiği BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı tutumundan vazgeçtiğine değinilen açıklamada, "ABD, esirlerin serbest bırakılması koşulu olmaksızın ateşkes çağrısında bulunan yeni metni bugün veto etmedi." denildi.

ABD'nin çekimser kalmasının, Washington'ın savaşın başlangıcından bu yana BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı pozisyonundan açık bir geri çekilme anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu geri çekilme, hem savaş çabasını hem de esirlerin serbest bırakılması çalışmalarına zarar veriyor çünkü uluslararası baskı, esirleri serbest bırakmadan ateşkes sağlanması konusunda Hamas'ı umutlandırıyor." ifadesi kullanıldı.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine İsrail'in Refah saldırısını görüşmek üzere Washington'a gidecek heyetin ABD ziyaretinin iptal edildiği belirtildi.

NETANYAHU AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün oylanan ateşkes tasarısını veto etmemesi halinde İsrail heyetinin Washington ziyaretini iptal edeceklerini açıkladı.

- BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.