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Erling Haaland, futbolda kendisini en çok neyin rahatsız ettiğini açıkladı

Erling Haaland, futbolda kendisini en çok neyin rahatsız ettiğini açıkladı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, futbolda kendisini en çok neyin rahatsız ettiğini açıkladı ve FIFA'ya seslendi.

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Premier Lig devi Manchester City'nin resmî podcastinde konuşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, çarpıcı açıklamalarda bulunurken FIFA'ya seslendi.

Futbolda en çok taç atışlarında yapılan sınır ihlallerinden rahatsız olduğunu belirten Haaland, "İlk isteğim, sahanın her yerine gol çizgisi teknolojisini getirmek. Böylece topun ne zaman oyun dışı olduğunu her zaman bilirsiniz. Ama beni asıl rahatsız eden şey taç atışları. O tarafa ya da bu tarafa atmanız fark etmez. Sadece iki elinizin topun üzerinde olduğundan emin olun. Kuralları bile bilmiyorum ve eğer bir atış yapacaksam muhtemelen yanlış yaparım. Ama topu düz aşağı, düz yukarı ya da her şekilde atmanız fark etmez." dedi.

"BEN OLSAM METRELERİ KONTROL EDERİM"

Bu konuyla ilgili FIFA'ya da seslenen Haaland, "Ben olsam metreleri kontrol ederim. Bu kontrol yapılırsa kimse çok fazla alan çalamaz. Ne kadar uzağa gidebileceğinizin bir sınırı ve ne kadar süre alabileceğinizin bir sınırı olmalı. Bence gelecekte de böyle olacak." ifadelerine yer verdi.

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