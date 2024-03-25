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Paşinyan'dan Miçotakis'e: Ermenistan davetimi tekrarlıyorum

Paşinyan'dan Miçotakis'e: Ermenistan davetimi tekrarlıyorum

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Yunan mevkidaşı Miçotakis'i ülkesine davet etti. Paşinyan, "Üçlü formatta gerçekleşebilecek Ermenistan'ı ziyaret etme davetimi yineliyorum" dedi.

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Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Atina yönetimine tebrik mesajı gönderenler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da vardı.

Paşinyan, iki ülke halkları arasındaki güçlü bağların son yıllarda karşılıklı yarar sağlayan devletlerarası iş birliğine dönüştüğünü ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

"Ermenistan'ı ziyaret etme davetimi yineliyorum"

Mesajında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ermenistan'a davet eden Paşinyan, şunları söyledi:

Bu yıl sizin için uygun bir zamanda üçlü formatta gerçekleşebilecek Ermenistan'ı ziyaret etme davetimi yineliyorum.
Yunanistan ile dayanışma mesajı

Paşinyan, "dost" Yunanistan'ın, Ermeni tarafının Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri derinleştirme ve geliştirme yönündeki isteklerine verdiği desteği son derece takdir ettiğini de belirtti.

Ermenistan Başbakanı, yakın gelecekte her düzeyde ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik çabaların Ermeni ve Rum halklarının güvenliğine ve refahına katkıda bulunacağını "içtenlikle" umduğunu sözlerine ekledi.

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