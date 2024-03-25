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HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum'dan dikkat çeken reklam filmi: 'Sandık'

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum yerel seçimlere günler kala akılda kalacak bir reklam filmi yayınladı. Klipte İstanbul'un çözülemeyen sorunlarına vurgu yapılırken, vatandaşa sandıkta gereken cevabın verilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

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31 Mart seçimlerine günler kala partiler, reklam filmlerini sunmayı sürdürüyor.

Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Murat Kurum'dan yeni İstanbul videosu

Murat Kurum sosyal medya hesabından, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İBB'ye göndermede bulunan video yayınladı.

"Sandık"

İBB'nin 5 yıllık süreç zarfından İstanbul'u çekilmez bir hale getirdiğinin anlatıldığı videoda 'Sandık' söylemi kullanıldı.

İstanbul'un sorunlarına yer verildi

Kilpte; İstanbul'un ulaşım sorununa, trafik çilesine, gençlerin sorunlarına, su zamlarına, yapılmayan metro hatlarına, açılmayan kreşlere, kentsel dönüşüm problemlerine yer verildi.

Videonun sonunda ise vatandaşlara sandıkta gereken cevabı vermeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Büyük ilgi gördü

Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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