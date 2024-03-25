Putin saldırı hakkında konuştu! 'Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,137 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'da yaşanan terör saldırısı sonrası düzenlediği toplantının ardından konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Mart Cuma günü Crocus Belediye Binası konser salonunda düzenlenen terör saldırısından sonra alınan önlemler hakkında düzenlediği toplantının ardından konuştu.

Putin, Moskova saldırganlarının Ukrayna'ya gitmeye çalıştığını söyledi ve "neden" diye sordu.

"SUÇU KİMİN İŞLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Saldırıların radikalciler tarafından yapıldığını söyleyen Putin, "İlgilendiğimiz saldırıların kimin işine yaradığı" dedi.

Saldırıların bir sindirme eylemi olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, "Suçu kimin işlediğini biliyoruz şimdi kimin emir verdiğini bilmek istiyoruz" diye konuştu.

Putin "Moskova'daki terör saldırıları da Kiev rejminin Rusya'ya saldırılarının bir parçası" dedi.

"ABD bunu DEAŞ'ın yaptığına herkesi ikna etmeye çalışıyor"

ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın DEAŞ olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizdi.

"Korkunç saldırı bir göz korkutma eylemi"

Crocus City Hall’da işlenen korkunç suçun bir göz korkutma eylemi olduğunun kesinlikle açık bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Putin, bu eylemden kimin çıkar sağladığı sorusunun ortaya çıktığını ifade etti.

Putin, teröristlerin neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştıklarını sorguluyor

Rus lider, Crocus City Hall’daki terör saldırısını 2014’ten bu yana Kiev’deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya’ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkası olarak nitelendirdi.

Putin’e göre Rus Silahlı Kuvvetleri, tüm cephede inisiyatifi elinde tutuyor, Ukrayna ordusunun ‘karşı taarruzu’ başarısız oldu, Kiev kendisi için para tahsis ettirmekle uğraşıyor, rejimi destekleyenler ise terörün suç ortağı olmak istemiyor, ancak birçok soru işareti var.

Putin, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna’ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.