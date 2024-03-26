Murat Kurum: İstanbul'da 5 yıldır sosyal medya belediyeciliği yapılmış

"5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış" diyen Murat Kurum, "Sandıkta milletimiz hür iradesini yansıtacak. Bu yerel seçimde hizmet oylanacak, eser oylanacak. İstanbul'un sorununa ilişkin yapılacak projeler oylanacak" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlere sadece 5 gün kaldı. 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek. Bu kapsamda adaylar çalışmalarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hürriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"İstanbullular kendileriyle ilgilenen belediye başkanı istiyor"

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, şunları söyledi:

Belediye başkanından ne bekler insan? Trafik sorunu, deprem sorunu, sosyal adaletsizlik, metrobüslerdeki kuyruklar... Belediye başkanından çözümü konusunda irade bekler. Aksine bunların hiçbiri konuşulmuyor. 80 ile gidip cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için miting yapmasını beklemez. Partisinin dizaynı için İstanbul'un kaynaklarının harcanmasını beklemez. İstanbul'un sorunları hatırlanmıyor. İstanbul'u nasıl basamak için kullanırım anlayışı. Bu da İstanbul'u yormuş. İstanbullular kendileriyle ilgilenen belediye başkanı istiyor.

"Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk"

Sandıkta milletimiz hür iradesini yansıtacak. Bu yerel seçimde hizmet oylanacak, eser oylanacak. İstanbul'un sorununa ilişkin yapılacak projeler oylanacak. Bu yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Muhalefet pişirip pişirip ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış. Reklama depreme ayrılan bütçenin 2 katı harcanmış. 'İsrafı bitirdik' yazılarını her yere asıyorlar, buna da 550 milyon lira harcıyorlar. Sorunlar dağ gibi büyümüş. İstanbul'da yaşamak çile olmuş. Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk. Onlar kayığa gittiklerinde Elazığ'ı, Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışıyorduk. Şehirlerimi ihya etmek için bu çalışmaları yaptık. Şehrimiz iki tarafı kıyas edecek.

"Benim derdim İstanbul"

'İstanbul huzura kavuşsun' diyen, 'İstanbul'daki trafik sorunu çözülsün' diyen, 7 gün 24 saat yine çalışacak bir Murat Kurum orada. Diğer tarafta da sürekli bahane üreten yönetim. Vatandaşımız sandığa gittiğinde geleceğini oylayacak. CHP anlayışını en iyi bilen Yeniden Refah seçmenidir. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya, rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın rüyası değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf ne diyor, müze olmalıydı. Hocamızın hayali vardı, bu ülke motor üretsin, tank yapsın. Bu hayalleri gerçekleştiren irade var. Yeniden Refah seçmeni hür şekilde kendisini ifade edebiliyor. Kur'an kurslarımıza giden çocuklarımızı orta çağ zihniyeti olarak adlandıran zihniyet var karşıda. 16 milyon İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim, benim derdim İstanbul. O yüzden burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir.

"Vaadini hatırlamamanın hesabını sandıkta İstanbullular soracak"

Murat Kurum, geçmişte sözünü tuttu. Elazığ'da yapılan konutlarımız. Afetten sonra yapıldı, teslim edildi. Gidin Elazığ'a sorun, gidin Kastamonu'ya, Rize'ye, Bartın'a. Malatya Gökçe'de yeniden bir ilçe kurduk. İnsanımızın güven içerisinde yaşadığı ilçe oldu. 'Bu acılar bir daha yaşanmasın' dedik, gittik hızlı bir şekilde yaptık. Antalya ve Muğla yangınları tarihin en büyük yangınlarıydı. Ben köylerin hepsine gittim. Orayı da CHP yönetiyordu. Bir tane konut yapmadılar. Her şehirde bizim dostumuz var, kardeşliğimiz var. İzmir Bayraklı'da sözümüzü tuttuk. O zaman hatırlayın yine, 'Yapamazlar, sözlerini tutmayacaklar' dendi. İzmir ile alakalı vatandaşımız bizi sokakta çeviriyor. 'Ben CHP'liyim, sizleri tebrik ederim' diyor. Bunların hepsi çalışarak oldu. Bir tarafta bunları yapanlar var, bir tarafta vaadini hatırlamayanlar var. Hatırlamamanın hesabını sandıkta İstanbullular soracak.