Biri kulağı kesik diğeri sedye ile getirildi! Moskova’daki terör saldırısının zanlıları tutuklandı

Rusya’ya bağlı Moskova Bölgesi’ndeki konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan ve saldırıdan hemen sonra yakalanan zanlılar Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları nezaretinde mahkeme salonuna sırayla alınırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev ilk tutuklanan sanık oldu. Daha sonra sırasıyla Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov’da mahkeme tarafından 22 Mayıs’ta görülecek olan ilk duruşmaya kadar tutuklandı.