Selahattin Demirtaş'ın beklenen mektubunun içeriği belli oldu 'oyunuzu verin' çağrısı

Selahattin Demirtaş'ın İstanbul seçimleri için açıklayacağı mektubun içeriğine gazeteci Barış Yarkadaş ulaştı. Yarkadaş, Demirtaş'ın kendi partilerine oy verilmesi yönünde bir çağrı yapacağını söyledi.

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Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul için devreye girebileceği iddia ediliyor.

Demirtaş'ın seçime sayılı günler kalan mektup yazacağı söylentileri kulisleri hareketlendirdi.

DEM Partililerle görüşen CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, edindiği bilgileri TV100'de paylaştı.

Çarşamba günü mektup yazması bekleniyor

Yarkadaş, Demirtaş'ın çarşamba günü mektubu yayınlayacağı ve kendi partilerine oy verilmesi çağrısı yapacağını söyledi. Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

Selahattin Demirtaş'ın bugün konuştuğum DEM Partililerin dediğine göre bu çarşamba bir mektup yazması bekleniyor. Fakat mektubun ve kamuoyu açıklamasının içeriği konusunda da müzakereler ve tartışmalar sürüyormuş. Demirtaş'ın en çok parti içinde eleştiriye uğradığı şu. 'Sen kendini DEM Parti'nin önüne koyuyorsun'. Çok sayıda DEM Partilili ile konuştum. Anladığım kadarıyla eğer o mektup gelirse mektubun akibetini bilmiyoruz. Fakat Demirtaş'ın kendi partilerine oy verilmesi yönünde bir çağrısının olması bekleniyor. Leyla Zana, Sırrı Sakık Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş aslında bir anlamda ekip olarak hareket ediyor."