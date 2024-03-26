Kalp hastalığının sebebi Covid aşısı mı?

Pandemi sonara erse de özellikle aşıların yan etkilerine ilişkin tartışmalar tüm dünyada sürüyor. Konuyla ilgili İngiltere, İspanya ve Estonya’da 20 milyon kişinin verilerinin incelendiği bir araştırma ise ezber bozdu...

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COVID-19 pandemisini atlatsak da aşının yan etkilerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İngiltere, İspanya ve Estonya’da 20 milyon kişinin verilerinin araştırıldığı belirten Kömürcüoğlu, “Başta kalp hastalıkları olmak üzere neredeyse tüm hastalıklar aşının yan etkisine bağlanıyor. Ama bu araştırma gösteriyor ki; kalp rahatsızlıklarına aşı değil, COVID’in kendisi neden oluyor” dedi.

Kömürcüoğlu, “Başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere neredeyse her hastalığı aşı yan etkisine bağlama eğilimi var. Bu gerçek olmayan bilgiler toplumun gözünde hem aşılara hem de modern tıbba güveni azaltıyor” dedi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“COVID-19’un Omicron varyantı sonrası ağır hastalık sıklığını kaybetse de bu kış diğer mevsimsel viral etkenler içinde halen ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl Ocak ve Şubat aylarında tüm dünyada vaka artışları izlendi.

Hastalık hafif geçirilse bile komplikasyonlara neden oluyor ve bir yıldan önce yapılan aşılarımızın koruyuculuğu da azaldı.

2021’den bugüne dünya çapında yaklaşık 15 milyar doz aşı, 5,5 milyar kişiye yapıldı, Dünya Sağlık Örgütü 10 milyon kişinin aşılar sayesinde hayatta kaldığını açıkladı.

Aşılama ölüm sayısının sınırlanması ve salgının hafiflemesi konusunda modern tıbbın başarısıdır”