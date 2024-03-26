BIST 8.989
DOLAR 32,17
EURO 34,94
ALTIN 2.244,69
HABER /  GÜNCEL

Bir suç örgütü daha 'Mahzen'de çökertildi: 12 kişi gözaltında

Bir suç örgütü daha 'Mahzen'de çökertildi: 12 kişi gözaltında

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, “Mahzen-20” operasyonları hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "tehdit", "tefecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçları işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro'da günün rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro'da günün rakamları
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ölümü şaşırttı, hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
Ölümü şaşırttı, hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
2027 senaryoları! Erken seçim gündeme gelebilir
2027 senaryoları! Erken seçim gündeme gelebilir
Ölüm aylığı alanlara da promosyon! Başvuruları kaçırmayın
Ölüm aylığı alanlara da promosyon! Başvuruları kaçırmayın
Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü
Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay İmamoğlu sözleri! Risk alıyorum dedi saydırdı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay İmamoğlu sözleri! Risk alıyorum dedi saydırdı
Selahattin Demirtaş'ın beklenen mektubunun içeriği belli oldu 'oyunuzu verin' çağrısı
Selahattin Demirtaş'ın beklenen mektubunun içeriği belli oldu 'oyunuzu verin' çağrısı
Kalp hastalığının sebebi Covid aşısı mı?
Kalp hastalığının sebebi Covid aşısı mı?
Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular: 4 yaralı
Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular: 4 yaralı
Rusya'daki konser salonu saldırganları! İkamet süreleri bittiği için Türkiye'ye gelmişler
Rusya'daki konser salonu saldırganları! İkamet süreleri bittiği için Türkiye'ye gelmişler
Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirdi
Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirdi