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Ölüm aylığı alanlara da promosyon! Başvuruları kaçırmayın

Ölüm aylığı alanlara da promosyon! Başvuruları kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine bankalar tarafından 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

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Yapılan açıklamada SGK'dan aylık alan 12,7 milyon emekliye 8 ila 12 bin lira arasında banka promosyonu ödendiği hatırlatıldı.Bu çerçevede, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de bankalar tarafından 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

Söz konusu promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiğinin altı çizildi.

5 bin liralık promosyon tutarının asgari seviye olduğu, söz konusu tutarın bankalara göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

 SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır." 

SGK
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