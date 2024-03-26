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Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay İmamoğlu sözleri! Risk alıyorum dedi saydırdı

Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay İmamoğlu sözleri! Risk alıyorum dedi saydırdı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala çarpıcı iddialarda bulunan Kütahyalı, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için" diye konuştu.

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Yerel seçimler için artık son viraja girilirken, en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında baş başa geçmesi beklenen yarışta sonuçlar şimdiden taraflar için heyecan yaratırken, siyaset arenasında söylemler ve iddialar da sertleşiyor.

İmamoğlu'na olay sözler

Son olarak gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı.

Lider Haber'de 31 Mart'ta yapılacak yerekl seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı, İmamoğlu için adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı;

"Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için."


Kütahyalı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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