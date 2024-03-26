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Ölümü şaşırttı, hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Ölümü şaşırttı, hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Ankara'da bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti.

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İddiala göre, Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nda dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü. Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı iddia edildi. Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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