2027 senaryoları! Erken seçim gündeme gelebilir

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa gereği üçüncü defa aday olabilmesinin yolunun açılması için, seçim kararının Meclis tarafından alınmasına dair senaryolar tartışılıyor.

Abone ol

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Meclis’te seçimlerin yenilenmesi kararı için üye tam sayısının beşte üç (360 milletvekili) çoğunluğu gerekiyor.

Seçimler bir yıl öne çekilebilir!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti’de Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda henüz partinin karar organlarında bir görüşme yapılmadı. Ancak, partinin kurmayları seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından alınabilmesi formülünün 2027 yılında gündeme getirilebileceğini kaydediyor.

AK Parti’de tartışılan formüle göre, 2028 Mayıs’ta yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alabilmesi için AK Parti ve MHP imzasıyla bir teklif getirilecek.

"Seçimden kaçamazlar"

AK Parti kurmayları “Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelirse, muhalefetin de destek vereceğini düşünüyoruz. Seçimden kaçamazlar, kaçarlarsa halkın karşısına çıkamazlar” görüşünü savunuyor.