BIST 8.989
DOLAR 32,17
EURO 34,94
ALTIN 2.244,69
HABER /  POLİTİKA

2027 senaryoları! Erken seçim gündeme gelebilir

2027 senaryoları! Erken seçim gündeme gelebilir

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa gereği üçüncü defa aday olabilmesinin yolunun açılması için, seçim kararının Meclis tarafından alınmasına dair senaryolar tartışılıyor.

Abone ol

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Meclis’te seçimlerin yenilenmesi kararı için üye tam sayısının beşte üç (360 milletvekili) çoğunluğu gerekiyor.

Seçimler bir yıl öne çekilebilir!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti’de Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda henüz partinin karar organlarında bir görüşme yapılmadı. Ancak, partinin kurmayları seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından alınabilmesi formülünün 2027 yılında gündeme getirilebileceğini kaydediyor.

AK Parti’de tartışılan formüle göre, 2028 Mayıs’ta yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alabilmesi için AK Parti ve MHP imzasıyla bir teklif getirilecek.

"Seçimden kaçamazlar"

AK Parti kurmayları “Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelirse, muhalefetin de destek vereceğini düşünüyoruz. Seçimden kaçamazlar, kaçarlarsa halkın karşısına çıkamazlar” görüşünü savunuyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü
Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay İmamoğlu sözleri! Risk alıyorum dedi saydırdı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay İmamoğlu sözleri! Risk alıyorum dedi saydırdı
Selahattin Demirtaş'ın beklenen mektubunun içeriği belli oldu 'oyunuzu verin' çağrısı
Selahattin Demirtaş'ın beklenen mektubunun içeriği belli oldu 'oyunuzu verin' çağrısı
Kalp hastalığının sebebi Covid aşısı mı?
Kalp hastalığının sebebi Covid aşısı mı?
Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular: 4 yaralı
Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular: 4 yaralı
Rusya'daki konser salonu saldırganları! İkamet süreleri bittiği için Türkiye'ye gelmişler
Rusya'daki konser salonu saldırganları! İkamet süreleri bittiği için Türkiye'ye gelmişler
Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirdi
Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirdi
Özgür Özel'den Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasıyla ilgili açıklama
Özgür Özel'den Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasıyla ilgili açıklama
Yaşar Güler: PKK'nın hareket kabiliyetini bitirme noktasına getirdik
Yaşar Güler: PKK'nın hareket kabiliyetini bitirme noktasına getirdik
Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide intihar etti
Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide intihar etti
Antonio Guterres: İsrail'in Refah'a saldırısı "insani bir felakete" neden olacak
Antonio Guterres: İsrail'in Refah'a saldırısı "insani bir felakete" neden olacak