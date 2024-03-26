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Ölüme sürüklenen göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

Ölüme sürüklenen göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mart saat 07.45’te Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından kurtarıldı.

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