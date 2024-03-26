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Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu, motosiklet sürüklendi

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu, motosiklet sürüklendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay gece saatlerinde Reis Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü, yerdeki yağ sebebiyle sürüş hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarparak dururken, motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde sürüklendi.

Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kaydığı ve otomobile arkadan çarptığı, daha sonra motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı ve vatandaşların tepkisi yer aldı.

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