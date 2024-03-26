Alanya’da 8. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 8. kattaki evinin balkonundan atlayan kadın hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, eşi ve oğluyla birlikte yaşayan Sehan K. (52), bunalıma girerek 8’inci katın balkondan kendini aşağıya attı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sehan K., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.