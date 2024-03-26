Mansur Yavaş başkan olduktan sonra Londra'da ev satın aldı Turgut Altınok'tan 'takasa hazırım' çıkışı

Cumhur İtitifakı Ankara adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın başkan olduktan sonra Londra'da ve Ankara'da ev satın aldığını söyledi. Altınok, "Londra'da ev 1 milyon Pound'dan aşağı değil, Bala'daki bütün tarlalarla takas etmeye hazırım” dedi.

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Ankara Büyükşehir adayları Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki mal varlığı tartışmaları seçime sayılı günde kala alevlendi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına bağlanarak "600 dairesi" olduğu yönündeki iddiaya yanıt verdi.

"600 dairemin tapusunu çıkartırsa istifa ederim"

Hacır'ın "Antalya’da sizin adınıza ve mal beyanında belirtmediğiniz 600 dairelik malınızın daha olduğu iddiası vardı bu iddiaya ne diyeceksiniz ve genel olarak bu mal beyanına ilişkin rakibiniz Mansur Yavaş’a yönelttiğiniz iddia nedir?" sorusunu Altınok "Gürkan Bey külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Bunu söyledikten sonra Sayın Mansur Yavaş ‘600 dairesi var Antalya’da açıklamadı bu etik değil, istifa etmeli. Ben de daha sonra bir televizyon programında 600 dairemin tapusunu çıkartırsa istifa ederim ama bu çamuru ve iftirayı atanlar başta Sayın Yavaş olmak üzere zerre onurları varsa kendisinin istifa etmesi lazım." diyerek yanıtladı.

"Mal varlığım belediye başkanı olmadan önceki dönemden"

Malvarlığı ile ilgili Altınok "Benim 20 yıllık görev süremde parayla pulla ne bir soruşturma ne şikâyet vardır. Bu mal varlığımın tamamı belediye başkanı olmadan önceki ve anne-baba rahmetli olduktan sonraki mal varlığımdır yani mal varlığım çoğalmamış azalmıştır." dedi.

"Mansur Yavaş başkan olduktan sonra satın aldı"

Altınok "Burada ince nokta şu bunlar 1986’da anne ve babadan bana kalmış ama Sayın Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Londra’dan evi öyle satın almış veya Ankara’da şu an oturduğu evin değeri en az 25 milyon TL. Belediye başkanı olduktan sonra aldı. Londra'da ev 1 milyon pound'dan aşağı değil, Bala'daki bütün tarlalarla takas etmeye hazırım" diye konuştu.

"Yavaş'la yayına hazırım"

Altınok "Ne saklayacak ne gizleyecek bir şey var Taksim Meydanı’nda gelip seve seve belgeleriyle tapu kayıtlarıyla beraber tartışmaya hazırım." dedi. Hacır ise "Turgut Beyin söylediğini bir kez daha yineleyeyim ‘Taksim Meydanı’nda Gürkan Hacır moderatörlüğünde bu mal beyanı iddialarını Sayın Mansur Yavaş’la karşı karşıya gelerek tartışmaya hazırım’ dedi." ifadelerine yer verdi.