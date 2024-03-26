Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den kritik uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla ve Adana'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün Adana ve Muğla'da 4.0 büyüklüğünde depremler olduğunu açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 2 ilde meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.

Adana'daki deprem için Savrun Fayı'na dikkat çeken Görür, bölgenin gerilimli olduğunu ifade etti.

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli."