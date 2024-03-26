Japonya'daki yan etkili gıda takviyesi skandalında şüpheli ölüm

Japonya'da yan etkileri nedeniyle 76 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan gıda takviyelerini kullanan 1 kişi hayatını kaybetti.

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Japonya’da kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen ve kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyelerinin kullanılması sonucu ilk şüpheli ölüm gerçekleşti. Üretici firmadan yapılan açıklamada, 2021 yılından bu yana “Beni Koji Choleste Help” adlı takviyeyi kullanan 1 kişinin böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Şahsın ölüm nedeninin gıda takviyesi kullanımı ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi. Tüketicilere kırmızı pirinç mayası içeren gıda takviyelerini kullanmayı bırakma çağrısında bulunan firma, yan etki şüphesine neden olan tüm ürünlerini piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı.

76 kişi hastanelik oldu

Kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen gıda takviyeleri son günlerde böbrek yetmezliği başta olmak üzere farklı yan etki iddiaları ile gündeme gelmişti. En az 26 kişinin söz konusu takviyeler nedeniyle hastanelik olduğu kamuoyuna yansımıştı. Firma yetkilileri, üretim sürecinde kullanılan küflerden elde edilen bilinmeyen bir bileşenin yan etkiye neden olma ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmişti.