Asansörde mahsur kalan anne oğulu itfaiye kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkbeleni Millet Bahçesi'ndeki asansörde mahsur kalan anne oğul, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Türkbeleni Millet Bahçesi'ne çıkmak için asansöre binen anne ve küçük yaştaki oğlu asansörün arızalanması nedeniyle mahsur kaldı. Teknik ekibin yaklaşık 1 saat boyunca arızayı gidererek mahsur kalan vatandaşları çıkarma çabaları sonuçsuz kalınca durum Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibine bildirildi. Teknik ekiple yapılan görüşmede arızanın giderilemeyeceğini belirleyen itfaiye ekibi, asansörün camını kırıp asansör içerisinde mahsur kalan anne ve oğlunu kurtardı. Asansörün arızasının ardından Türkbeleni'ndeki 2 asansörden biri tamir edilmesine rağmen tedbir amaçlı hizmete ara verdi.