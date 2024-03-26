BIST 8.914
DOLAR 32,19
EURO 34,95
ALTIN 2.254,09
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!

Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!

Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan tahinli pide iftar ve sahur sofralarında yer alıyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler lezzeti ile adeta damakları çatlatıyor.

Abone ol

Pide ustası Mustafa Sayın, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pidenin damak tadı düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade etti. Sayın, “Sadece Ramazan ayında yapıyoruz biz bu pideyi. Ramazandan sonra 11 ay ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli, cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklara göre 4 çeşidi var. Müşterilerimiz oldukça memnun, koca bir yıl bekliyorlar ve ramazan ayında ise büyük ilgi göstererek bizleri memnun ediyorlar. İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Ayrıca tercihe göre şeker ilave ediyoruz ve en sonra cevizlerini içine ilave ederek fırınlıyoruz. Kütahya’ya özel bir lezzet oldu artık" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
İstanbul’da eşsiz dolunay manzarası mest etti
İstanbul’da eşsiz dolunay manzarası mest etti
Edirne’de yayaya iki otomobil birden çarptı, böyle kaza görülmedi
Edirne’de yayaya iki otomobil birden çarptı, böyle kaza görülmedi
Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
Uzmanlar uyardı: Nezle ve grip tedavisinde bilinçsiz ilaç kullanmayın
Uzmanlar uyardı: Nezle ve grip tedavisinde bilinçsiz ilaç kullanmayın
Asansörde mahsur kalan anne oğulu itfaiye kurtardı
Asansörde mahsur kalan anne oğulu itfaiye kurtardı
Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
YRP'den AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu istifasının perde arkasını anlattı İmamoğlu'nun hedefini açıkladı
YRP'den AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu istifasının perde arkasını anlattı İmamoğlu'nun hedefini açıkladı
İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır
İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır