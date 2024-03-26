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Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı

Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı

Karşıyaka forması giyen Enes Nalbantoğlu, hafta sonu oynanan ve 1-0 kazanılan Anadolu Üniversitesi maçında skor üreterek yeşil-kırmızılı formayla 10. golünü kaydetti.

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’ya sezon başında transfer olan Enes Nalbantoğlu, gösterdiği performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı formayla 10 gole ulaşan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Eynesil Belediyespor (1), Amasyaspor FK (2), Ergene Velimeşe (2), Efeler 09 (1), Sapanca Gençlikspor (1), Batman Petrolspor (1), Silifke Belediyespor (1) ve Anadolu Üniversitesi (1) takımlarına karşı skor üretmeyi başardı. Böylece takımının en skorer ismi olan Enes Nalbantoğlu, kaydettiği bu gollerle de alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

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