BIST 8.856
DOLAR 32,20
EURO 35,00
ALTIN 2.274,77
HABER /  GÜNCEL

Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL

Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL

Hakkari Derecik’te piyasa değeri 37 milyon TL olan 14.7 kilo külçe altın ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Abone ol

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
İstanbul’da eşsiz dolunay manzarası mest etti
İstanbul’da eşsiz dolunay manzarası mest etti
Edirne’de yayaya iki otomobil birden çarptı, böyle kaza görülmedi
Edirne’de yayaya iki otomobil birden çarptı, böyle kaza görülmedi
Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
Uzmanlar uyardı: Nezle ve grip tedavisinde bilinçsiz ilaç kullanmayın
Uzmanlar uyardı: Nezle ve grip tedavisinde bilinçsiz ilaç kullanmayın
Asansörde mahsur kalan anne oğulu itfaiye kurtardı
Asansörde mahsur kalan anne oğulu itfaiye kurtardı
Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti