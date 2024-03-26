Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL

Hakkari Derecik’te piyasa değeri 37 milyon TL olan 14.7 kilo külçe altın ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.