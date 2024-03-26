İngiltere, Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktı

İngiltere, Gazze Şeridi'ne ilk kez havadan insani yardım yaptı.İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 10 tondan fazla insani yardımın Gazze halkına destek olacağı ifade edildi.

Abone ol

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin dün RAF A400M askeri nakliye uçağı ile Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktığı duyuruldu.

Açıklamada su, pirinç, yemeklik yağ, un, konserve ve bebek mamasından oluşan 10 tondan fazla insani yardımın Gazze halkına destek olacağı ifade edildi.

İngiltere'nin havadan yardım operasyonunu planlamak ve gerçekleştirmek için Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalıştığı aktarıldı.