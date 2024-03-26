BIST 8.776
DOLAR 32,19
EURO 34,94
ALTIN 2.259,07
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt’ta İSKİ ekiplerinin çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı: 2 daire harabeye döndü

Esenyurt’ta İSKİ ekiplerinin çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı: 2 daire harabeye döndü

Esenyurt’ta İSKİ ekiplerinin bir sokakta yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Kısa sürede büyüyen alevler bir binaya sıçrarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Abone ol

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin bir sokakta gerçekleştirdiği çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Kısa sürede yerini alevlere bırakan olayda 5 katlı bir bina yanmaya başladı.

Bodrum katı saran alevler dakikalar içerisinde üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sokakta bulunan doğalgaz yetkililer tarafından kesilirken yanan 2 daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ise şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Mahalle sakini Bahattin Güner, “İSKİ ekipleri kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Müdahale ettiler hemen ama yangın çıkmasına engel olamadılar. Kısa sürede alevler karşıda bulunan binaya sıçradı. İki daire kullanılamaz hale geldi. Şu an için sızıntı onarıldı. Mahallece çok korktuk, çok şükür ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Kimdir?
ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Kimdir?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kredi faizlerinde sert yükseliş! İhtiyaç ve ticari kredi...
Kredi faizlerinde sert yükseliş! İhtiyaç ve ticari kredi...
Karabük Üniversitesinden HIV iddialarına yalanlama
Karabük Üniversitesinden HIV iddialarına yalanlama
Kayseri’de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
Kayseri’de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
Adana'da bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu
Adana'da bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu
Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL
Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi