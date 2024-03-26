ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü
Anadolu Ajansı
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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.
X'te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.
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Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü.
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Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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