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ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü

X'te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

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ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü.

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ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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ABD'de facia! Kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya düştü
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