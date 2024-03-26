Yargıtay Başkanlığı seçimi beşinci tura kaldı

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanının belirlenebilmesi için dün sabah saat 08.00'de Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

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Mehmet Akarca'nın görev süresinin sona ermesiyle Yargıtay yeni başkanını arıyor. Bugün gerçekleştirilen dördüncü oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler beşinci tura kaldı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024'te görev süresini tamamlaması dolayısıyla Yargıtay'da dün sandık kuruldu.

Seçimin ilk üç turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine bugün dördüncü tur oylama yapıldı.

Bugün yapılan oylamada Yargıtay Başkanı Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluk yine sağlanamadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi.

Beşinci tur oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.