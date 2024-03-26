BIST 8.856
DOLAR 32,20
EURO 35,00
ALTIN 2.274,77
HABER /  GÜNCEL

Otobüste darp edilen yaşlı çiftten sanıkların tahliyesine tepki

Otobüste darp edilen yaşlı çiftten sanıkların tahliyesine tepki

Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Abone ol

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmesiyle ilgili davanın 4. duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşma sonunda tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verildi. 17 yaşındaki oğlu A.O.T. için de 22 Mart'taki duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Darp edilen çiftlerden Hamdiye Polat, mahkemede verilen karara itiraz edeceklerini söyledi. Bir önceki duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamadıklarını hatırlatan Polat, "Bizim için 'kaçmışlardır' demişler. Neden kaçalım? Biz dayak yemişiz. Ben cuma günü eşimi doktora götürdüm. Acile götürdük biz. Ondan sonra dün de mahkemeye gittik" dedi.

Olayın kamera görüntülerinin olmasına rağmen yine kendilerinin suçlandığını anlatan Polat, "Yine biz suçlandık. Raporlara itiraz ediyorlar. Adaletin raporu parayla mı alınıyormuş? Kendi yaptığını hep bizim üzerimize atıyor. Biz ona nasıl sopa atarız, nasıl dayak atarız biz? İkimiz yaşlıyız. Eşim engelli zaten. Ama suçlanan bizdik. Ondan sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Görüntüleri görmediler mi bizi böyle suçladılar. Onu tahliye ettiler, çocuğuyla beraber" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere, Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktı
İngiltere, Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Kimdir?
ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Kimdir?
Kredi faizlerinde sert yükseliş! İhtiyaç ve ticari kredi...
Kredi faizlerinde sert yükseliş! İhtiyaç ve ticari kredi...
Karabük Üniversitesinden HIV iddialarına yalanlama
Karabük Üniversitesinden HIV iddialarına yalanlama
Kayseri’de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
Kayseri’de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
Adana'da bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu
Adana'da bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu
Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL
Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı