İsrail, Katar'daki müzakere heyetini Hamas'ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle geri çağırdı

İsrail, Gazze'deki savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi dahil olmak üzere Hamas'ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurdu.

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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına atıf yapılarak, Hamas'ın tutumunun "müzakerelere devam etmekle ilgilenmediğinin açık bir kanıtı ve BMGK kararının yol açtığı zararın üzücü bir göstergesi" olduğu iddia edildi.

Açıklamada, savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi dahil olmak üzere Hamas'ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle İsrail heyetinin geri çağrıldığına işaret edilerek, "İsrail, Hamas'ın hayali taleplerine boyun eğmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Hamas, taleplerini bildirmişti

Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hareketin (Hamas) 14 Mart'ta ortaya koyduğu duruş ve vizyona bağlı kaldığını kısa süre önce arabulucu kardeşlerimize bildirdik." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, İsrail'in verdiği cevabın Filistin halkının ve direnişinin "kapsamlı ateşkes, Gazze Şeridi'nden çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve gerçek esir takasını" temsil eden temel taleplerinden hiçbirini karşılamadığı kaydedilmişti.

Hamas'ın açıklamasında, "Şu ana kadar tüm müzakere çabalarının başarısızlığa uğraması ve anlaşmaya varılmasının engellenmesi konusundan tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun aşırılık yanlısı hükümeti sorumludur." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Geçen son birkaç günde Doha, İsrail ile Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin katılımıyla ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması amacıyla gerçekleştiriken dolaylı müzakere turlarına tanık olmuştu.